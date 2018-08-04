Экипаж упавшего Ми-8 неверно оценил дистанции до взлетевшего ранее вертолета

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Экипаж разбившегося в Красноярском крае Ми-8 неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего ранее вертолета с внешним грузом, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"По предварительным оценкам, экипаж, и в частности командир, не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию с учетом взлетевшего ранее с соседней площадки на расстоянии менее километра вертолета с внешним грузом - трубами. Вертолеты опасно сблизились, и разбившаяся машина зацепила несущим винтом трос, удерживавший груз", - сказал источник.

При этом из данных радиообмена следует, что командир разбившегося вертолета, скорее всего, лишь в последний момент заметил опасное сближение с другим вертолетом и попытался предпринять маневр, чтобы избежать столкновения.

"Однако вертолет не обладает достаточной маневренностью, чтобы оперативно уйти от столкновения за несколько секунд, экипажу это сделать не удалось", - сказал источник.

По его информации Столкновение произошло на высоте 100 метров, обломки разрушенного вертолета были обнаружены в 1 км от взлетной площадки.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор".

На борту вертолета находились 18 человек - 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что он перевозил рабочих нефтяного месторождения.

По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.