В "Роснефти" назвали "необъяснимыми" действия экипажа упавшего Ми-8

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В НК "Роснефть" назвали "необъяснимыми" действия экипажа вертолета, потерпевшего крушение в Красноярском крае.

"По уже имеющейся предварительной информации крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании", - говорится в сообщении на сайте нефтяной компании.

Руководство и коллектив "Роснефти" выразили "искренние соболезнования родственникам погибших". "Все сотрудники "Роснефти" застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Кроме того Компания предоставит всю необходимую материальную помощь и окажет социальную поддержку семьям погибших", - отметили в НК.

В сообщении также говорится, что в компании продолжает работу оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших. "Все тела погибших будут доставлены в Красноярск", - информирует "Роснефть".

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор".

На борту вертолета находились 18 человек - 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что он перевозил рабочих нефтяного месторождения.

По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.