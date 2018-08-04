Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В социальных сетях опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае. На нем видны горящие обломки вертолета. Голос за кадром говорит, что на борту было 15 пассажиров и трое членов экипажа.

Публикация от Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro) 3 Авг 2018 в 11:08 PDT

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор".

На борту вертолета находились 18 человек, все они погибли. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что он перевозил рабочих нефтяного месторождения.

По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.