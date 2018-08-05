Мать и трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС устанавливают причину пожара в деревне Новорозино Купинского района Новосибирской области в результате которого погибли четыре человека, включая троих детей, еще двое пострадали, сообщает в воскресенье сайт главного управления МЧС по Новосибирской области.

"Пожар произошел в квартире двухквартирного дома, где проживала многодетная семья из шести человек. Сообщение о возгорании в частном жилом доме в Новорозино поступило в пожарную охрану в 05.40 (1:40 мск). Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения пожарной охраны", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных, которые были на месте вызова уже через пять минут, крыша дома горела открытым огнем.

"До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту. Мужчина и мальчик с множественными ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в Купинскую больницу в отделение реанимации", - отмечается в сообщении.

Несмотря на интенсивное горение, спустя всего 6 минут пожарным удалось локализовать возгорание, а еще через 20 минут полностью ликвидировать пожар. Хозяева второй половины дома не пострадали.