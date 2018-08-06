Дело о гибели двух подростков, смытых течением, завели в Сочи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей, которых смыло течением в Сочи.

Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, дело квалифицировано по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, двое детей и их мать приехали к родственнику в Сочи на отдых. Днем 3 августа вчетвером они гуляли в лесу в районе села Пластунка и возвращались по берегу реки Сочи. В результате резкого подъема уровня воды в реке всех смыло течением. Взрослым удалось спастись, тело 16-летнего мальчика было обнаружено утром следующего дня, 4-летней девочки - сутками позже.

"С целью установления точных причин смерти детей назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось еще об одном несчастном случае, произошедшем в тот же день из-за непогоды в Сочи.

В поселке Лазаревском 7-летний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Потоком дождевой воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело мальчика обнаружили водолазы МЧС в море в районе русла реки Свирка.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).