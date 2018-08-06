Главные новости
6августаВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 6 августаЭкономикаМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХВ миреБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии
В России

Задержанный на Чукотке американец попал в больницу в Анадыре

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Гражданин США Джон Мартин, приплывший на Чукотку на лодке и задержанный на территории округа, находится в больнице.

"Действительно, он находится у нас, в инфекционном отделении. У него все хорошо", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель клиники.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько американец пробудет в медучреждении.

Как сообщалось, российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. Сам путешественник заявил, что он решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

По предварительным данным, американец заблудился из-за сложных метеоусловий, ему оказана медицинская помощь, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти Чукотского муниципального района провели проверочные мероприятия, ему было предоставлено медицинское обслуживание. В ходе обследования установлено, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Она сообщила также, что "после проверки всей информации установлено, что американец зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон штата Аляска на личной одноместной лодке и вышел в открытое море около двух недель назад".

Захарова сказала, что, "как планируется, американец будет доставлен в Анадырь, и о данном факте правительство Чукотского автономного округа проинформировало генеральное консульство США во Владивостоке".

Ранее в МИД РФ пояснили, что речь идет об обнаружении 1 августа в районе мыса Ньямби Чукотского муниципального района гражданина США Джона Мартина, 1972 года рождения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия, Чукотка

Новости по теме

В России
На химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установкаНа химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установка
Пожарные не обнаружили горения, есть пострадавшиеПодробнее
 Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августаПогибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа
Тела журналистов, убитых в Африке, доставили в столицу в ночь на воскресеньеПодробнее
 Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"
Как отметили в Союзе журналистов, погибших в ЦАР товарищей, предположительно, похоронят 8 августаПодробнее
 Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в МосквуТела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву
Останки будут переданы СК, о дате похорон пока неизвестноПодробнее
Стивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с СШАСтивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с США
Ведомство отмечает, что это тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционнойПодробнее
 В связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае 6 августа объявят днем траураВ связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае 6 августа объявят днем траура
Вертолет разбился утром 4 августа, на его борту находились 18 человек, все погибли Подробнее
 Экипаж упавшего Ми-8 неверно оценил дистанции до взлетевшего ранее вертолетаЭкипаж упавшего Ми-8 неверно оценил дистанции до взлетевшего ранее вертолета
Командир пытался предпринять маневр, чтобы избежать столкновения, но не успелПодробнее
 Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском краеОпубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае
Вертолет перевозил рабочих нефтяного месторождения, все они погиблиПодробнее
 17 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае17 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае
В аварии участвовали два вертолета: пассажирский и грузовойПодробнее
 СКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отцаСКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отца
На записи видно, как ведет себя одна из девушек, выйдя из квартирыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 6 августаЭкономикаМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХВ миреБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииВ миреГоссекретарь США объявил об ужесточении санкций против ИранаВ миреВ Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человекВ РоссииПогибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа

Обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян разрешили учиться в СИЗО

Ранее девушки рассказали, что отец не пускал из учиться, и за прошлый учебный год они были в школе только семь раз Подробнее

"Ингосстрах" назвал условие выплаты компенсации клиентам "Натали Турс"

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 6 августа выросли

За сутки в Чикаго убили пять человек и ранили несколько десятков

Бандероль с зарядами для подствольного гранатомета задержали в аэропорту Петербурга

Задержанный на Чукотке американец попал в больницу в Анадыре

Большинство россиян обвинили в конфликте 2008 года руководителей Грузии, США и НАТО

Сотрудников букмекерской конторы "Росбет" уличили в незаконной игорной деятельности

Путин подписал закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Нефть Brent подорожала до $73,3 после снижения в пятницу

Более 90 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Более 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииНа островах разрушены тысячи жилых домов, люди ожидают возможности эвакуироваться Подробнее

Почти тысячу туристов эвакуировали из-за землетрясения на индонезийских островах

Тела погибших при крушении Ми-8 под Игаркой доставят в Красноярск в течение суток

Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы вновь превысил допустимую норму

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 августа

Губительное землетрясение в Индонезии, как НДС может повлиять на тарифы ЖКХ и новые санкции против Ирана Подробнее

Детский лагерь в Новосибирске открылся после вспышки инфекции

День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен в Красноярском крае

Военные смогли дезориентировать дроны, с помощь которых планировалось убийство президента Венесуэлы

Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций против Ирана

Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций против ИранаНовые ограничения будут работать против компаний третьих стран, которые продолжат работать с Ираном Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru