Задержанный на Чукотке американец попал в больницу в Анадыре

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Гражданин США Джон Мартин, приплывший на Чукотку на лодке и задержанный на территории округа, находится в больнице.

"Действительно, он находится у нас, в инфекционном отделении. У него все хорошо", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель клиники.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько американец пробудет в медучреждении.

Как сообщалось, российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. Сам путешественник заявил, что он решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

По предварительным данным, американец заблудился из-за сложных метеоусловий, ему оказана медицинская помощь, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти Чукотского муниципального района провели проверочные мероприятия, ему было предоставлено медицинское обслуживание. В ходе обследования установлено, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Она сообщила также, что "после проверки всей информации установлено, что американец зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон штата Аляска на личной одноместной лодке и вышел в открытое море около двух недель назад".

Захарова сказала, что, "как планируется, американец будет доставлен в Анадырь, и о данном факте правительство Чукотского автономного округа проинформировало генеральное консульство США во Владивостоке".

Ранее в МИД РФ пояснили, что речь идет об обнаружении 1 августа в районе мыса Ньямби Чукотского муниципального района гражданина США Джона Мартина, 1972 года рождения.