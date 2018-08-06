Минприроды предложило создать компанию-интегратор для реформы управления отходами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минприроды РФ предлагает создать единого интегратора по сопровождению реформы в сфере управления отходами, сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"В ближайшее время мы будем создавать специального интегратора - компанию, которая будет взаимодействовать с региональными операторами, выстраивать отношения с субъектами Российской Федерации, через которую будут идти экологические сборы. Благодаря этой компании мы будем создавать новый вид промышленности в Российской Федерации", - сказал он.

"Это будет новая компания, которая будет создана или указом президента, или федеральным законом. Эта компания создается для того, чтобы мы могли помочь наши регионам", - добавил министр.

Проблема обращения с отходами оказалась в центре пристального внимания около года назад. Тогда жители Балашихи в Московской области пожаловались во время "прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах с одного из старейших полигонов - "Кучино", позже он был закрыт. Рекультивационные работы обещают полностью завершить до 12 декабря 2019 года.

В марте 2018 года обострилась ситуация в Волоколамске, где после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось большое количество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. В дальнейшем акции против мусорных полигонах были организованы и в других районах Подмосковья.

В 2018 году в ходе "прямой линии" Путин сообщил, что до 2024 года в России должно быть построено 200 заводов по утилизации отходов, вся программа рассчитана на строительство 238 заводов.