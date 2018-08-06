Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Увеличение НДС может отразиться на тарифах на коммунальные услуги, но при этом дополнительной финансовой нагрузки на граждан не будет, не стоит их зря беспокоить, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Мы сейчас как раз проводим соответствующие процедуры с министерством экономического развития - как повышение НДС повлияет на услуги, но если вы конкретно задаете вопрос, коснется ли это граждан, то мы с вами знаем, что граждане у нас защищены ростом платы", - сказал Якушев журналистам, отвечая на вопрос, как повышение НДС отразится на услугах ЖКХ.

Министр добавил: "Поэтому если даже это отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно".

Он пояснил, что рост платы для граждан ограничен. "Вы платежку когда получаете независимо от тарифа, плата ограничена на сегодняшний день. У нас есть четкая установка, насколько может расти плата, она вообще не может расти", - сказал Якушев.

Глава Минстроя добавил, что на платежку граждан на услуги ЖКХ повышение НДС не повлияет. "Тариф на платеж не влияет, платеж у нас ограничен законом", - сказал Якушев, добавив, что в случае необходимости дополнительные расходы могут быть замещены из бюджета.

Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на два процентных пункта предложило министерство экономического развития РФ, это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, сообщила ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Изменение налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах", - сообщили изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств - возрастет только величина налога, включенного в платеж, отмечается в публикации.

3 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.