Минэкономразвития предложило учесть рост НДС при индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает совместить индексацию тарифов ЖКХ с увеличением НДС с 1 января 2019 года, ограничив их рост четырьмя процентами, сообщила пресс-служба ведомства.

"4 августа был принят федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части увеличения с 1 января 2019 года размера НДС с 18% до 20%. В соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в платеж за жилищно-коммунальные услуги. Вместе с тем, фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года. В результате, помимо роста НДС в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством, в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост для населения", - говорится в сообщении.

"Министерство предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов - то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года. Это позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года. Вместе с тем, министерство дополнительно прорабатывает размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значение инфляции (4%)", - отмечают в Минэкономразвития.

Инициатива Минэкономразвития

Ранее в понедельник газета "Известия" написала со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ, что в министерстве предложили учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на два процентных пункта. Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, сообщили в пресс-службе.

"Изменение налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах", - сообщили изданию в пресс-службе Минэкономразвития. При этом, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств - возрастет только величина налога, включенного в платеж, отмечается в публикации.

В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что увеличение НДС может отразиться на тарифах на коммунальные услуги, но при этом дополнительной финансовой нагрузки на граждан не будет, не стоит их зря беспокоить. Он пояснил, что рост платы для граждан ограничен. "Вы платежку когда получаете независимо от тарифа, плата ограничена на сегодняшний день. У нас есть четкая установка, насколько может расти плата, она вообще не может расти", - сказал он.

3 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.