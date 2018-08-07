Более 400 человек эвакуировали из гостиницы в Петербурге из-за пожара

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на вторник в гостинице в Центральном районе Петербурга, огонь локализован, сообщает региональное ГУ МЧС России.

"На минус втором этаже семиэтажного здания гостиницы в электрощитовой происходило горение на площади 5 кв.метров. Эвакуировано постояльцев и персонала 411 человек", - говорится в сообщении.

В 3:11 пожар был локализован, ранг пожара снижен до первого номера.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - отмечается в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС семь единиц техники и 31 человек.