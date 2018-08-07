Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пепел на высоту три километра над уровнем моря выбросил извергающийся на Камчатке вулкан Карымский, сообщил агентству "Интерфакс" во вторник представитель местного филиала геофизической службы РАН.

"Это событие произошло на вулкане во вторник утром по местному времени. О высоте пеплового выброса можно судить по сейсмическим данным", - сказал ученый.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (РАН) во вторник сообщает, что пепловый шлейф протянулся на 15 км к северо-востоку от вулкана.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в 6 км от вулкана.