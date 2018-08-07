"Энергия" перешла к новому этапу разработки интерфейса управления корабля "Федерация"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" начали новую серию экспериментов по оценке человеко-машинного интерфейса пилотируемого транспортного корабля (ПТК) "Федерация", сообщает пресс-служба корпорации.

При подготовке к данному этапу экспериментов испытатели использовали техническую документацию по бортовым системам корабля, на основе которой сформировали предложения по разработке информационно-управляющих форматов для двигательной установки, систем энергоснабжения, жизнеобеспечения, управления движением, навигации и других.

"Поскольку "Федерация" является транспортным кораблем и основной вид деятельности экипажа на борту корабля - именно управление бортовыми системами, то эта часть работы особенно важна", - сообщил заместитель руководителя Летно-космического центра РКК "Энергия" Марк Серов, слова которого приводит пресс-служба.

Он пояснил, что информационно-управляющие форматы - это отображаемая на пульте космонавта информация: образное представление бортовых систем, процессов и режимов полета, а также сигнализация и команды, которые экипаж может выдавать.

"Постепенно в ходе целой серии экспериментальных оценок мы сформируем предложения по человеко-машинному интерфейсу, что в свою очередь даст разработчикам полное представление о том, что нужно экипажу, чтобы управлять этим кораблем, - сказал Серов.

Серия экспериментальных оценок продлится до конца года. В планах специалистов - отработка всех режимов полета корабля: от выведения до стыковки и перехода на траекторию перелета к Луне.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО "РКК "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

Для его создания применяются технологии, некоторые из которых не имеют аналогов в мировой космонавтике.

"В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат", - отмечают в ЦАГИ.

Первый этап исследований модели космического корабля "Федерация" в аэродинамической трубе

Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 т. Длина "Федерации" - 6,1 м

Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель среднего класса "Союз-5", головным разработчиком которой также является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски пилотируемого транспортного корабля "Федерация" намечены на 2022-2023 годы. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году.