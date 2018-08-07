Избившим актера Насери вменили статью о причинении тяжкого вреда здоровью

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - По факту избиения французского актера Сами Насери, известного по роли в серии фильмов "Такси", задержаны трое человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Все они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 3 статьи 111 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что следствие планирует добиваться ареста задержанных.

Ранее во вторник стало известно, что французский актер, приехав в Москву, получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе конфликта в местном караоке-клубе, где он отдыхал со своим братом. По словам источника "Интерфакса", избившие знаменитость оказались приезжими из Белоруссии.

Позже актер был успешно прооперирован в институте глазных болезней имени Гельмгольца. В НИИ отметили, что полученная им травма была тяжелой.