Суд арестовал дом, машину и счета главы Серпуховского района Шестуна

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал половину дома, машину и денежные средства главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

"Судом по ходатайству органов следствия был наложен обеспечительный арест на 1/2 доли участка и дома, а также на автомобиль "Мерседес", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Кроме того, по ее словам, суд санкционировал обеспечительные меры в отношении банковских счетов Шестуна, в том числе зарплатного. Сумму, находящуюся на указанных счетах, пресс-секретарь уточнить не смогла.

Басманный суд 14 июня арестовал Шестуна до середины августа по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд признал это решение законным.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

В конце июня супруга Шестуна Юлия заявила о намерении своего мужа баллотироваться на пост руководителя района в ходе сентябрьских выборов 2018 года. Однако территориальная избирательная комиссия (ТИК) Серпуховского района Подмосковья отказалась зарегистрировать Шестуна в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района. ТИК признала все подписи, собранные в поддержку Шестуна, недействительными, поскольку подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета.

Между тем Юлия Шестун была зарегистрирована как кандидат в главы этого муниципалитета. По ее признанию, она опасается, что и ее снимут с выборов главы района.