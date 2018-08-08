Администрация Серпуховского района признана потерпевшей по делу Шестуна

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Администрация Серпуховского района Московской области признана потерпевшей по уголовному делу в отношении главы образования Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

"За время нахождения Шестуна под стражей проведен ряд следственных действий. Так, администрация Серпуховского района Московской области признана потерпевшей стороной по уголовному делу, за ней признано право гражданского истца на заявление требований о возмещении вреда, установленного в ходе следствия", - сказала следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока ареста Шестуну.

Следствие просит оставить главу Серпуховского района под стражей на четыре месяца - до середины декабря.

В свою очередь, адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщил суду, что дело главы района было взято на контроль уполномоченным по правам человека и направлено для проверки в Генеральную прокуратуру.

"Прошу приобщить письмо из аппарата уполномоченного по правам человека, из которого следует, что материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру для проверки, а расследование уполномоченным взято на контроль", - сказал Беспалов.

Басманный суд 14 июня арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд признал это решение законным.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным. На минувшей неделе он объявил голодовку в СИЗО "Лефортово" в знак протеста против действий следствия, из-за которых не смог зарегистрироваться кандидатом на сентябрьские выборы главы Серпуховского района.