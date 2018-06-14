Глава Серпуховского района Подмосковья арестован за превышение полномочий

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг санкционировал на два месяца арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, избрать в отношении Шестуна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа включительно", - огласила судья Юлия Сафина.
Шестуну предъявлено обвинение по части 3 статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет).