Авиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет брать дополнительную плату за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика, добавив, что стоимость услуги составит 25 евро.

"Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо", - заявил собеседник агентства. Расходы "Победы" на топливо, по его словам, с прошлого года выросли "более чем на 10%".

Онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной, уточнили в "Победе". В российских аэропортах регистрация по-прежнему будет включена в стоимость билета.

"Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас", - прокомментировал новшество генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, чьи слова проводит пресс-служба.

По данным компании, плата за регистрацию в аэропортах - общемировая практика "ведущих лоукостеров". Это позволяет "стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании".

Среди международных направлений "Победы" - Алания, Стамбул, Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Бергамо, Флоренция, Венеция, Варна, Братислава, Ларнака, Тиват.