В России

Осужден первый из вербовщиков, задержанных после теракта в метро Петербурга

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга вынес приговор Ферузу Инакову, одному из фигурантов дела о вербовке террористов.

Мужчина, не признавший вину, получил шесть лет колонии общего режима.

"Суд посчитал доказанным, что Инаков осуществлял на территории Санкт-Петербурга склонение, вербовку и иное вовлечение лиц, преимущественно выходцев из республик Средней Азии, в организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ) для совершения преступлений террористической направленности", - сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Инаков - первый осужденный из группы вербовщиков, задержанных после теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Всего по уголовному делу о вербовке в ряды ИГ были задержаны девять человек.

По версии следствия, обвиняемые с ноября 2015 года вербовали выходцев из республик Центральной Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Фигуранты дела о вербовке были задержаны вскоре после теракта. Следствие не установило связи задержанных с предполагаемым исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым.

Теракт в метро Санкт-Петербурга

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Теги: Петербург, Феруз Инаков

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