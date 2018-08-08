Источник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отца

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следствие не располагает объективными данными, которые доказывали бы версию сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, о его сексуальных домогательствах.

"На данный момент у следствия, кроме показаний самих обвиняемых, а также слов одноклассниц, которым сестры незадолго до преступления рассказывали о домогательствах со стороны отца, нет доказательств этой версии", - сказал "Интерфаксу" источник, близкий к следствию.

По его словам, "подтверждение либо опровержение этих показаний должно сыграть ключевую роль в квалификации действий девушек". "Возможно, эта история понадобилась для того, чтобы объяснить мотивы убийства и как-то оправдать свои действия", - отметил собеседник агентства.

По его данным, проведенное медицинское освидетельствование сестер не выявило следов сексуального насилия.

Источник считает, что более или менее достоверный ответ на вопрос о возможном сексуальном насилии со стороны родителя может дать психолого-психиатрическая экспертиза, которая будет в ближайшее время проведена в отношении обвиняемых.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Останкинский суд Москвы 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер шесть. Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила ранее "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".