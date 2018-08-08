Сотрудники российского Forbes пожаловались в прокуратуру на задержку зарплаты

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники редакции российского Forbes пожаловались в прокуратуру на невыплату заработной платы, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в издании.

По словам собеседника агентства, работодатель в лице АО "АС РУС МЕДИА" не выплатил сотрудникам зарплату за июль. В жалобе в прокуратуру заявители указали, что считают это следствием конфликта, сложившегося между сотрудниками редакции и владельцем компании Александром Федотовым. В заявлении журналисты попросили прокуратуру провести проверку, так как, согласно Трудовому кодексу РФ, "основания для привлечения работодателя к ответственности за невыплату заработной платы наступает с первого дня просрочки".

"А по нашим трудовым договорам зарплата выплачивается ежемесячно двумя частями - 15 и 30 числа каждого месяца", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Также редакция просит привлечь виновных лиц к ответственности, отметил источник. Он добавил, что заявление подписали 24 сотрудника редакции.

Пресс-секретарь международной медиагруппы ACMG, издающей журнал в России, Дмитрий Озман сообщил "Интерфаксу", что узнал о подаче редакцией жалобы в прокуратуру из СМИ. Он уточнил, что информация по данному поводу будет озвучена им позже.

6 августа сотрудники редакции стали жаловаться на задержку зарплаты. По словам источника в издании, им обещали выплатить деньги в ближайшее время, но этого не произошло.

Согласно Трудовому кодексу РФ, за задержку выплаты заработной платы работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию, рассчитанную по ключевой ставке ЦБ. Также по ст. 5.27 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) организации в этом случае грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а должностному лицу, ответственному за выплату зарплаты - в размере от 10 до 20 тысяч рублей.