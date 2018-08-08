Сотрудники российского Forbes пожаловались в прокуратуру на задержку зарплаты

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники редакции российского Forbes пожаловались в прокуратуру на невыплату заработной платы, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в издании.
По словам собеседника агентства, работодатель в лице АО "АС РУС МЕДИА" не выплатил сотрудникам зарплату за июль. В жалобе в прокуратуру заявители указали, что считают это следствием конфликта, сложившегося между сотрудниками редакции и владельцем компании Александром Федотовым. В заявлении журналисты попросили прокуратуру провести проверку, так как, согласно Трудовому кодексу РФ, "основания для привлечения работодателя к ответственности за невыплату заработной платы наступает с первого дня просрочки".
"А по нашим трудовым договорам зарплата выплачивается ежемесячно двумя частями - 15 и 30 числа каждого месяца", - уточнил собеседник "Интерфакса".
Также редакция просит привлечь виновных лиц к ответственности, отметил источник. Он добавил, что заявление подписали 24 сотрудника редакции.
Пресс-секретарь международной медиагруппы ACMG, издающей журнал в России, Дмитрий Озман сообщил "Интерфаксу", что узнал о подаче редакцией жалобы в прокуратуру из СМИ. Он уточнил, что информация по данному поводу будет озвучена им позже.
6 августа сотрудники редакции стали жаловаться на задержку зарплаты. По словам источника в издании, им обещали выплатить деньги в ближайшее время, но этого не произошло.
Согласно Трудовому кодексу РФ, за задержку выплаты заработной платы работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию, рассчитанную по ключевой ставке ЦБ. Также по ст. 5.27 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) организации в этом случае грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а должностному лицу, ответственному за выплату зарплаты - в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Конфликт из-за статьи о братьях Магомедовых
26 июля Николай Мазурин, на тот момент исполнявший обязанности главного редактора российского Forbes, сообщил "Интерфаксу", что просит московскую прокуратуру проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи со снятием с печати в августовском номере публикации о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.
Со своей стороны в пресс-службе ACMG "Интерфаксу" сообщили, что статья о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьях Магомедовых "Дела семейные" была снята с печати и не вышла в августовском номере Forbes из-за претензий юристов журнала, а также из этических соображений.
Позднее в тот же день стало известно, что вместо Мазурина исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes назначен Андрей Золотов, возглавлявший приложение ForbesLife. Сам же Мазурин пока остается шеф-редактором издания.
31 июля сообщалось, что редакция российского Forbes обратилась к руководству американского лицензиата с просьбой не принимать решения по назначению главным редактором Золотова, а также вмешаться в конфликт с владельцем издания Александром Федотовым.
В начале июня с поста главного редактора российского Forbes был уволен Николай Усков, занимавший эту должность с января 2016 года. Сам Усков объяснил увольнение конфликтами с Федотовым, а издательский дом ACMG - неудовлетворенностью качеством работы редактора. Исполняющим обязанности главреда тогда был назначен Мазурин.