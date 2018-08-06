Сотрудники российского Forbes сообщили о задержке зарплаты

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники редакции российского Forbes жалуются на невыплату зарплаты за прошлый месяц.

"Журналистам обещают выплатить деньги в ближайшее время уже вторую неделю, но пока этого не произошло, мотивировка - нет средств", - сказал "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией. При этом он отметил. что, "по утверждению руководства, данное положение вещей якобы никак не связано с конфликтом после снятия статьи о бизнесе братьев Магомедовых".

Информацию о задержках выплаты зарплат сотрудникам редакции подтвердил журналист Forbes Сергей Титов. "Чем я занимаюсь в свой первый рабочий день после отпуска? Ищу форму заявления на компенсацию за задержку отпускных. Да, отпуск кончился, а я их еще в глаза не видел. Как и редакция своей июльской зарплаты", - написал он на своей странице в фейсбуке.

В свою очередь, пресс-секретарь международной медиагруппы ACMG, издающей журнал в России, Дмитрий Озман сообщил, что пока не комментирует данную информацию до выяснения ситуации.

Обращение в прокуратуру

26 июля Николай Мазурин, на тот момент исполнявший обязанности главного редактора российского Forbes, сообщил "Интерфаксу", что просит московскую прокуратуру проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи со снятием с печати в августовском номере публикации о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.

Между тем статья о бизнесе братьев Магомедовых была размещена на сайте Forbes. "Она полностью соответствует первоначальному варианту статьи, снятому с печати", - сказал один из сотрудников редакции "Интерфаксу".

Со своей стороны в пресс-службе ACMG "Интерфаксу" сообщили, что статья о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьях Магомедовых "Дела семейные" была снята с печати и не вышла в августовском номере Forbes из-за претензий юристов журнала, а также из этических соображений.

"Ведомости" со ссылкой на источники в редакции российского Forbes сообщали, что сотрудникам закрыли доступ к сайту журнала forbes.ru. На следующий день доступ был восстановлен.

В тот же день стало известно, что вместо Мазурина исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes назначен Андрей Золотов, возглавлявший приложение ForbesLife. Сам же Мазурин пока остается шеф-редактором издания.

31 июля стало известно, что редакция российского Forbes обратилась к руководству американского лицензиата с просьбой не принимать решения по назначению главным редактором Золотова, а также вмешаться в конфликт с владельцем издания Александром Федотовым.

В начале июня с поста главного редактора российского Forbes был уволен Усков, занимавший эту должность с января 2016 года. Сам Усков объяснил увольнение конфликтами с Федотовым, а издательский дом ACMG - неудовлетворенностью качеством работы редактора. Исполняющим обязанности главреда тогда был назначен Мазурин.