Иск владельца ACMG к экс-главреду российского Forbes оставили без движения до 23 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы приостановил разрешение вопроса о принятии к производству иска о защите чести и достоинства владельца ACMG, издающей российский Forbes, Александра Федотова к бывшему главному редактору журнала Николаю Ускову.

"Исковое заявление оставлено без движения до 23 августа. До этого срока истцу предоставлено время на то, чтобы устранить допущенные процессуальные нарушения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

Он пояснила, что, если истец устранит нарушения, то заявление будет принято к производству, а если нет, то иск будет возвращён Федотову.

Истец просит суд признать, что экс-главред разгласил коммерческую тайну издания, а также опорочил честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена. Речь идёт об интервью, которое Усков дал Наталье Синдеевой на телеканале "Дождь" от 14 июля, "на сайте это интервью есть", рассказал ранее "Интерфаксу" директор по связям с общественностью медиагруппы ACMG Дмитрий Озман.

Сумма материальных требований, по словам истца, является символической и составляет 1 рубль по каждому иску.