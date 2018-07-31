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Редакция российского Forbes попросила лицензиата в США не утверждать нового главреда

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Редакция российского Forbes призвала руководство американского лицензиата не принимать решения по назначению главным редактором издания Андрея Золотова, а также вмешаться в конфликт между журналистским коллективом и владельцем издания Александром Федотовым.

Это следует из коллективного письма, подписанного 29 членами редакции, с которым удалось ознакомиться "Интерфаксу". Оно было направлено руководству американского Forbes 30 июля. "Мы просим вас о поддержке в этом самом драматическом эпизоде в истории российского Forbes, и надеемся, что вы начнете расследование того, что происходит. До его окончания мы надеемся, что вы не одобрите господина Золотова в качестве нового главного редактора",- говорится в письме сотрудников редакции.

Согласно правилам предоставления лицензии, кандидатура главного редактора должна быть утверждена головным офисом Forbes.

"Господин Усков (Николай Усков, бывший главный редактор российского Forbes - ИФ) и другие редакторы Forbes сообщали вам о многочисленных попытках господина Федотова уничтожить независимость редакции Forbes Russia, - пишут авторы. - Но мы едва ли могли представить, что это было только начало истории".

Согласно письму, 26 июля Федотов заменил на должности главного редактора издания Николая Мазурина Андреем Золотовым, что, по словам авторов, "произошло потому, что Николай Мазурин отказался убрать из нашего августовского выпуска статью "Дела семейные", которая расследует историю восхождения и падения братьев Магомедовых, влиятельных российских бизнесменов и участников списка Forbes".

Утверждения Федотова о том, что статья была снята по настоянию юристов, пишут они, не соответствует действительности, так как редакция "работает в тесной связи с нашими адвокатами и принимает в расчет все их рекомендации". "Это было сделано и с этой статьей также", - заявили журналисты.

Тем не менее, в соответствии с законом о СМИ и уставом Forbes только главный редактор и редакционный коллектив может решать, публиковать статью или нет. "Грубо нарушая закон и наш устав, господин Федотов снял статью из журнала. В результате господин Мазурин обратился в прокуратуру, чтобы выяснить, как могло произойти, что статья, подписанная главным редактором, внезапно исчезла из журнала. Весь коллектив полностью поддерживает Мазурина. В результате господин Мазурин был снят с его должности", - говорится в письме.

Журналисты обращают внимание американского офиса, что менее чем за месяц это вторая замена Федотовым главных редакторов, "которые пытались остановить его вмешательство в редакционную работу и защитить наши стандарты".

"Очевидно, что целью господина Федотова является уничтожение редакционной независимости", - считают авторы. По их словам, Федотов пытается назначить Золотова, который никогда не занимался бизнес-журналистикой, а всю жизни работал редактором по тематике стиля жизни. "Будучи незнакомым с бизнес-журналистикой, предполагается, что он (Золотов) будет послушным инструментом в руках господина Федотова", - полагают подписанты.

Обращение в прокуратуру

26 июля Мазурин сообщил "Интерфаксу", что просит московскую прокуратуру проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи со снятием с печати в августовском номере публикации о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.

Между тем статья о бизнесе братьев Магомедовых была размещена на сайте Forbes. "Она полностью соответствует первоначальному варианту статьи, снятому с печати", - сказал один из сотрудников редакции "Интерфаксу".

Со своей стороны в пресс-службе ACMG "Интерфаксу" сообщили, что статья о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьях Магомедовых "Дела семейные" была снята с печати и не вышла в августовском номере Forbes из-за претензий юристов журнала, а также из этических соображений.

"Ведомости" со ссылкой на источники в редакции российского Forbes сообщали, что сотрудникам закрыли доступ к сайту журнала forbes.ru. На следующий день доступ был восстановлен.

В тот же день стало известно, что вместо Мазурина исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes назначен Золотов, возглавлявший приложение ForbesLife. Сам же Мазурин пока остается шеф-редактором издания.

В начале июня с поста главного редактора российского Forbes был уволен Усков, занимавший эту должность с января 2016 года. Сам Усков объяснил увольнение конфликтами с владельцем "АС РУС Медиа" Александром Федотовым, а издательский дом ACMG - неудовлетворенностью качеством работы редактора. Исполняющим обязанности главреда тогда был назначен Мазурин.

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Теги: Forbes, Николай Мазурин, Андрей Золотов

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