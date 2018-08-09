Хабаровский губернатор попросил уменьшить объем сбросов воды на Бурейском водохранилище

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бурейская ГЭС начала сбросы воды в объеме 3,5 тыс. кубометров в секунду, это может спровоцировать второй паводковый гребень в Хабаровском крае, сообщил глава региона Вячеслав Шпорт.

"3,5 тыс. - это много. Я прошу учесть этот факт. Я и телеграммы писал по этому поводу. Паводок быстро не уйдет. Мы его, конечно, все равно регулируем. Но вы сейчас этими сбросами сделаете еще один гребень", - сказал Шпорт в ходе рабочего совещания с министром МЧС России в Хабаровске.

Он отметил, что несмотря на то, что ситуация на реках стабилизируется, в регионе все равно остаются подтопленными более 200 участков

"В 2013 году были сбросы 6,5 тыс. и мы утонули. Дома с крышами ушли. Но и 3,5 тыс. - это много. Прошу это учесть и уменьшить", - отметил губернатор.

В свою очередь, и.о. руководителя Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Елена Айраксинен уточнила, что сбросы воды на водохранилище начались с расчетом, что такой объем на паводковую обстановку не повлияет.

"Объем сбросов Бурейского водохранилища 3,5 тыс. кубометров воды в секунду. К уровню воды в Амуре он может добавить несколько сантиметров, не больше. Эти сбросы необходимы, чтобы освободить некоторые заполненные емкости ГЭС", - сказала Айраксинен.

По данным правительства Хабаровского края, на 9 августа, в крае подтоплено 234 дачных участка. Большинство - 227 на островной территории города Хабаровска. Еще семь - в Хабаровском районе. Также под водой два участка дорог местного значения - в Хабаровском и в Нанайском муниципальном районе.

Уровень Амура у Хабаровска составляет 478 см, за сутки вода упала на пять сантиметров.