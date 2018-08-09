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В России Дело "банды ГТА"

Члены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителей

Их признали виновными в убийстве 17 человек

Члены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителей
Один из членов "банды GTA" Хазратхон Додохонов в Московском областном суде
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский областной суд в четверг приговорил участников так называемой "банды GTA" к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения, за многочисленные убийства и нападения на водителей на подмосковных трассах, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд приходит к убеждению, что подсудимые с безразличием относились к человеческим жизням, они являются социально опасными гражданами, и назначение им определенного срока наказания не будет способствовать их исправлению", - огласила приговор судья Наталья Валикова.

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В связи с этим Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, а Зафарджон Гулямов - к 20 годам колонии строгого режима.

Зачитывать приговор объемом около 500 страниц суд начал 1 августа.

Из вводной части решения суда следует, что пять участников банды Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов и Зафарджон Гулямов - признаны виновными в убийстве 17 человек, нападениях и покушениях на убийство.

Уголовное дело и нападение на конвой

Изначально на скамье подсудимых было девять человек. В августе 2017 года пятеро из них после заседания суда напали на двух сопровождавших их конвоиров, и в результате трое обвиняемых - Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов - были ликвидированы на месте, еще один - Фазлитдин Хасанов - позже умер в больнице. Пятый участник нападения на конвой, Хазратхон Додохонов, получил травмы, но выжил. В конце апреля он прошел психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства и ограбления. Установлено, что в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. Как выяснило следствие, преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого бандиты убивали жертв и забирали их имущество.

Предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время задержания в ноябре 2014 года. Еще несколько участников банды находятся в международном розыске.

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