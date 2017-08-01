В МВД подтвердили ликвидацию троих напавших на конвой в Мособлсуде

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В МВД подтверждают ликвидацию троих нападавших на сотрудников полиции в здании Мособлсуда во вторник.

"При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", - сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка полиции Татьяна Петрова.

По её словам, в ходе стрельбы сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.

Петрова рассказала, что инцидент произошёл около 14.00 мск. Сотрудники отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД России конвоировали на судебное заседание пятерых арестованных за бандитизм. В лифте злоумышленники напали на сотрудников полиции, попытавшись завладеть их табельным оружием.

При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены.

По данным источника "Интерфаксу", все нападавшие являются фигурантами уголовного дела "банды ГТА".