В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия считает неприемлемым увязку новых рестрикций США с "делом Скрипалей", но пока говорить о контрмерах неверно, поскольку нет официальной конкретики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно", - сказал Песков журналистам, реагируя на возможность введения США антироссийских санкций в связи с "делом Скрипалей".

Он заметил, что слышны заявления о новых так называемых санкциях, в том числе заявления некоего высокопоставленного источника о возможных новых рестрикциях в отношении России.

"Но в целом, конечно, необходимо сказать, что мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом в Солсбери, мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери", - сказал пресс-секретарь президента РФ .

Песков добавил: "Об этом не может идти речи. Россия не имела и не имеет, об этом не могло идти и речи, о том, чтобы Россия имела бы какое-то отношение к фактам использования химического оружия".

Более того, отметил представитель Кремля, Россия не может "однозначно говорить о том, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагает какой-либо информацией". "И не имеет ответа на наши предложения британской стороне о совместном расследовании этого инцидента, которое вызывает нашу серьезную обеспокоенность", - сказал пресс-секретарь.

"Поэтому увязка с этими событиями является для нас неприемлемой, и подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", - сказал Песков.

"Аэрофлот" под вопросом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли запрет полетов авиакомпании "Аэрофлот" в США, заявил, что пока об этом речь на данный момент не идет.

"Пока ни о каких запретах речь не идет. Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Новые санкции близко

Накануне вечером стало известно, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Второй пакет санкций администрации США против России может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, существенное снижение дипломатических отношений, а также приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на данные неназванного представителя Госдепартамента США.