Глава НОВАТЭКа заявил, что новые санкции США ускорят переход к расчетам в нацвалютах

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ужесточение санкций США по отношению к России ускорит процесс перехода взаиморасчетов с партнерами в национальных валютах, заявил журналистам председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Давно обсуждается с самыми крупными торговыми партнерами России, и даже арабские страны начинают об этом думать и говорить - о расчетах в национальных валютах. Просто если (американские санкции - ИФ) будут приняты и сделают такие сложности нашим главным российским банкам, просто этот процесс пойдет быстрее. Надо поменять бумагу зелененькую (доллар США - ИФ), а главное партнеры, которые есть у России, не собираются никуда уходить, а собираются развивать это партнерство и дальше", - сказал он.

"(А с учетом торговой войны США и Китая - ИФ) мы будем любить друг друга еще больше ", - резюмировал Михельсон.

Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер добавил журналистам: "Это не первый законопроект (США о санкциях - ИФ), там ряд законопроектов находится. Каждую из таких инициатив мы, естественно, анализируем. Но еще раз хочу сказать, что это не объявление санкций".

"Да, периодически, инициативными группами вводятся такого рода законопроекты, мы их тщательно изучаем и даем анализ возможных последствий", - сказал первый замминистра. Он затруднился ответить, когда Минэнерго проведет тщательный анализ новых возможных санкций США против России.

Накануне газета "Коммерсантъ" написала о подробностях нового законопроекта о санкциях США в отношении России. Документ, в частности, предполагает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Как поясняет "Ъ", для них это будет означать отсутствие возможности проводить стандартные долларовые расчеты через корсчета в банках США. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками.