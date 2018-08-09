В МИД РФ ответили на протест Японии из-за размещения Су-35С на острове Итуруп

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Размещение российских истребителей Су-35С на острове Итуруп идет в рамках оборонной и внешней политики России и не направлено на дестабилизацию отношений с Японией или в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия России идут в русле политики России, в том числе обороны, в том числе внешней политики России, которая не является агрессивной, которая не служит для дестабилизации или целям дестабилизации отношений - как двусторонних с Японией, так и в целом в регионе", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

Так она прокомментировала заявление японской стороны, что размещение Россией на острове Итуруп истребителей Су-35С идет вразрез с позицией Японии и вызывает у Токио глубочайшее сожаление.

"Все, что происходит на территории Российской Федерации, делается открыто, об этом информируются наши коллеги, мы отвечаем на их вопросы. Поэтому в данном случае все разъяснения были даны на всех уровнях", - добавила Захарова.

В августе в аэропорту "Ясный" на Итурупе на опытно-боевое дежурство заступили многоцелевые истребители Су-35С.

Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что в Токио с прискорбием встретили сообщения о том, что Россия разместила истребители на острове Итуруп, входящем в состав Курильских островов.

"Подобные случаи несовместимы с позицией нашей страны, и мы с искренним сожалением заявляем протест", - сказал Суга на пресс-конференции.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.