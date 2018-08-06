Главные новости
В миреБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииЭкономикаМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХВ миреСаудовская Аравия выдворит посла Канады
В мире

Япония заявила Москве протест из-за переброски истребителей на остров Итуруп

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Токио заявил Москве протест по дипломатическим каналам из-за того, что Россия разместила истребители на острове Итуруп, входящем в Курильские острове.

"Подобные случаи несовместимы с позицией нашей страны, и мы с искренним сожалением заявляем протест", - сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга в понедельник.

По его словам, для решения подобных проблем необходимо урегулировать вопрос с южными островами Курильской гряды. Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей войну между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Япония

Новости по теме

В мире
Более 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии
На островах разрушены тысячи жилых домов, люди ожидают возможности эвакуироватьсяПодробнее
 Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций против ИранаГоссекретарь США объявил об ужесточении санкций против Ирана
Новые ограничения будут работать против компаний третьих стран, которые продолжат работать с ИраномПодробнее
 Саудовская Аравия выдворит посла КанадыСаудовская Аравия выдворит посла Канады
У стран возникли разногласия из-за работы канадской правозащитницыПодробнее
 Количество жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человекКоличество жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек
Это второе землетрясение на острове Ломбок за последний месяцПодробнее
В Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человекВ Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человек
Коллекционный транспортник 1939 года принадлежал компании JU-Air, владеющей несколькими такими самолетами, они арендуются для прогулок туристовПодробнее
 Мадуро обвинил в покушении на себя оппозицию и президента КолумбииМадуро обвинил в покушении на себя оппозицию и президента Колумбии
Задержаны несколько подозреваемых в организации взрывов в КаракасеПодробнее
 Во время выступления Мадуро перед военными в Каракасе произошел взрывВо время выступления Мадуро перед военными в Каракасе произошел взрыв
По предварительным данным, на президента Венесуэлы было совершено покушение с помощью беспилотникаПодробнее
 Суд в США не стал рассматривать прошение Бутиной о снятии с нее обвиненийСуд в США не стал рассматривать прошение Бутиной о снятии с нее обвинений
Бутину обвиняют в работе в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииЭкономикаМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХВ миреСаудовская Аравия выдворит посла КанадыВ миреГоссекретарь США объявил об ужесточении санкций против ИранаВ миреВ Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человекВ РоссииПогибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа

Генпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за Telegram

Генпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за TelegramВладелец заблокированного сайта требует признать незаконными действия Роскомнадзора Подробнее

В чтении младшеклассникам "взрослых" произведений Гоголя и Толстого усмотрели нарушение закона

Рынок акций РФ открылся снижением РТС на 0,12% и ростом индекса МосБиржи на 0,07%

Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 000 тонн санкционной продукции

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Сменился глава УК Фонда консолидации банковского сектора

"Роснефть" до 2020 года может выкупить на рынке до 3,2% своих акций на $2 млрд

ХАМАС согласился на режим перемирия на границе Израиля с сектором Газа

Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября

Обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян разрешили учиться в СИЗО

Ранее девушки рассказали, что отец не пускал из учиться, и за прошлый учебный год они были в школе только семь раз Подробнее

"Ингосстрах" назвал условие выплаты компенсации клиентам "Натали Турс"

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 6 августа выросли

За сутки в Чикаго убили пять человек и ранили несколько десятков

Бандероль с зарядами для подствольного гранатомета задержали в аэропорту Петербурга

Задержанный на Чукотке американец попал в больницу в Анадыре

Большинство россиян обвинили в конфликте 2008 года руководителей Грузии, США и НАТО

Сотрудников букмекерской конторы "Росбет" уличили в незаконной игорной деятельности

Путин подписал закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Нефть Brent подорожала до $73,3 после снижения в пятницу

Более 90 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Более 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииНа островах разрушены тысячи жилых домов, люди ожидают возможности эвакуироваться Подробнее

Почти тысячу туристов эвакуировали из-за землетрясения на индонезийских островах

Тела погибших при крушении Ми-8 под Игаркой доставят в Красноярск в течение суток

Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru