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В России Убийство российских журналистов в ЦАР

СКР получил от Air France свидетельство о смерти в ЦАР журналиста Джемаля

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France передала российскому следствию якобы потерянное свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля, погибшего в Центральноафриканской республике, документ будет выдан его вдове, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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"Компания AirFrance, воздушным судном которой в Российскую Федерацию были доставлены тела убитых в Центральноафриканской республике журналистов, вчера предоставила СК России документы, в том числе свидетельство о смерти Орхана Джемаля", - сказала Петренко.

Следователи выдадут документ вдове журналиста по ее требованию.

Раннее ряд СМИ сообщил, что заключение о смерти Джемаля было потеряно при перелете. Представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что документ мог быть потерян перевозчиком тел погибших журналистов. "Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа", - написала Захарова в социальных сетях.

31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным Михаилом Ходорковским. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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Теги: Центральноафриканская республика, Орхан Джемаль, СКР, Air France

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