Снос сгоревшего здания ТЦ "Зимняя вишня" начался в Кемерове

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая техника приступила к сносу кемеровского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Зимняя вишня", где в конце марта произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Снос основного здания уже начался", - сказал представитель пресс-службы. Как сообщалось, снос здания "Зимней вишни" должен был начаться в середине июля.

По мнению властей региона, ТРЦ необходимо снести, потому что "Зимняя вишня" всегда "будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей". К тому же здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции.

Тяжелая спецтехника разберет и вывезет сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа будет длиться 40 дней. На месте центра предполагается создание рекреационной зоны.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.