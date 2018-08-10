"Единая Россия" 20 августа обобщит предложения регионов по пенсионному законопроекту

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Через десять дней в "Единой России" обобщат предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы в связи с рассмотрением в Госдуме правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

"Совместное заседание Генерального совета партии и Совета руководителей фракций "Единой России" пройдет 20 августа. Решение об этом было принято 10 августа Президиумом Генсовета "Единой России", - сообщает пресс-служба партии в пятницу.

Как уточнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, "заседание состоится с целью обобщения и анализа предложений регионов по совершенствованию пенсионной системы для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта и учета их мнений в позиции фракции "Единой России" на предстоящих парламентских слушаниях в Госдуме 21 августа".

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля.

Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.