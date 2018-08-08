ЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиям

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующие решения были приняты на заседании Центризбиркома в среду.

В частности, ЦИК признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Они предложили вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?". Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что "вопрос четко фиксирует состояние дел в действующем законодательстве относительно социального обеспечения по старости, урегулированного федеральным законом, и, соответственно, указывает, что этот возраст, зафиксированный в соответствующем федеральном законодательстве на текущий момент, на 1 июля 2018 года, не должен меняться", - отметила Гришина. "На наш взгляд, вопрос не содержит каких либо множественных толкований, содержит достаточную конкретику, и не противоречит требованиям статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", - добавила она.

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ). Вопрос звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы, из Московской области, который сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

Инициатором данного вопроса выступили представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности его президент Марина Семенова. На заседании ЦИК она сообщила, что "ратует за то, чтобы пенсионный возраст был уменьшен вообще для многодетных родителей". "И как только мы узнали о том, что будет увеличен пенсионный возраст, для нас это стало неприятным сюрпризом. Так как в наш союз входят организации из 46 регионов, соответственно, этот вопрос крайне болезненный для многодетных. Поэтому было принято решение общим собранием вынести на референдум вопрос о повышении пенсионного возраста", - сказала Семенова.

По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, всего в региональные избирательные комиссии поступило 30 уведомлений из 19 регионов о проведении собраний инициативных групп. В случае принятия решения ЦИК о возможности вынесения вопроса на референдум, необходимо будет создать аналогичные инициативные подгруппы проведения референдума еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Та группа, которая первой проведет собрания подгрупп в необходимом числе регионов, соберет подписи и пройдет регистрацию, получит возможность провести референдум.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.