Госдума 21 августа обсудит пенсионный законопроект с экспертами и чиновниками

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В третьей декаде августа в Госдуме планируются парламентские слушания по вопросу о повышении пенсионного возраста и в связи с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, спикер обсудил вопрос о проведении 21 августа больших парламентских слушаний с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

"24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии", - пояснил Володин.

Он отметил, что руководители всех политических фракций в Госдуме поддержали предложение о проведении больших парламентских слушаний.

Ожидается, что в них примут участие депутаты Госдумы, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты и представители правительства РФ.

Как сообщили в окружении Володина, председатель Госдумы 7 августа проведет совещание по подготовке слушаний, в нем примут участие депутаты и сотрудники аппарата.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля.

Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

В Госдуме вошло в практику по самым резонансным вопросам (реновация, дольщики, курортный сбор) проводить большие парламентские слушания под председательством спикера.