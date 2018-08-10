В Кремле назвали невозможным вмешательство Путина в дело "Нового величия" во время суда

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента РФ держит на контроле ситуацию, связанную с фигурантами дела "Нового величия", но глава государства не может в нее вмешиваться из-за идущего сейчас судебного процесса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Обращение было, на контроле держит. Но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак. Об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих каких-то суждений. Это противоречит действующему законодательству", - сказал Песков.

Дорогомиловский суд Москвы 16 мая заключил под стражу 10 активистов движения "Новое величие", среди которых Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях трех сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Накануне суд продлил арест 18-летней Павликовой 9 сентября.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что считает неоправданным содержание девушек под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья.

По мнению главы СПЧ, при избрании меры пресечения, в данном случае вполне можно было бы ограничиться домашним арестом. "Я встречался с обеими девушками в СИЗО и могу утверждать, что они совершенно не пытаются что-то скрыть от следствия. Насколько я понимаю, там и скрывать нечего", - отметил Федотов.

Ранее правозащитник Лев Пономарев заявил "Интерфаксу", что Дубовик и Павликовой требуется срочная помощь врачей.