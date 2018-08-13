Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Столичная мэрия призвала организаторов акции "Марш матерей" отказаться от этой затеи, поскольку она не согласована с властями и представляет угрозу общественной безопасности.

"Мы просим граждан воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем", - сказал в понедельник "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Так он ответил на вопрос о планах ряда активистов провести в среду в центре Москвы шествие в поддержку фигуранток дела "Нового величия".

"Заявка на проведение этой акции в правительство Москвы не поступала, а любые публичные массовые акции при подготовке должны быть согласованы с органами власти для обеспечения общественной безопасности", - добавил глава департамента.

Ранее группа граждан образовала в фейсбуке страницу с призывом провести марш в поддержку фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик.

Как отметила на странице одна из организаторов марша, Варвара Горностаева, мероприятие не согласовано и заявка в мэрию не подавалась. "Мы не собираемся нести плакаты с лозунгами, и вас очень просим этого не делать. В нашем обращении сказано, что очень уместны будут игрушки, просто любимые игрушки наших детей", - написала она.

По состоянию на 15:30 понедельника, 826 человек отметили на странице акции, что собираются ее посетить, еще 3,5 тысячи интересуются мероприятием.

Дорогомиловский суд Москвы 16 мая заключил под стражу 10 активистов движения "Новое величие", среди которых девушки Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. 9 августа суд продлил Павликовой содержание под стражей до 12 сентября.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что считает неоправданным содержание девушек под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья. Ранее правозащитник Лев Пономарев заявил "Интерфаксу", что Дубовик и Павликовой требуется срочная помощь врачей.

По мнению главы СПЧ, при избрании меры пресечения, в данном случае вполне можно было бы ограничиться домашним арестом.