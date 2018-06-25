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Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО

После этого российский омбудсмен намерена встретиться с моряками с судна "Норд"

Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО
Максим Одинцов в Дарницком суде Киева
Фото: ukrafoto/vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена посетить россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева, сообщили в понедельник в пресс-службе омбудсмена.

В соответствии с договорённостями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова "26 июня планирует посетить осуждённого Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой", говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Москалькова также намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках", - добавили в пресс-службе.

Осужденные на Украине Одинцов и Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Украины с Крымом. В феврале Баранов и Одинцов были приговорены Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Ранее Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова договорились посетить по 34 заключенных в России и на Украине.

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Теги: Украина, Татьяна Москалькова
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