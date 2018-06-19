Украинский суд разрешил капитану российского судна "Норд" съездить в Крым

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Херсонский городской суд (Украина) отказал в продлении обязательства для капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко в части запрета въезда в Крым. Мера пресечения в виде залога остается в силе как бессрочная, сообщила пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Суд отказал в продлении обязательства не посещать подозреваемому Горбенко территорию АР Крым. Мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своем месте пребывания и являться к следователю, остается в силе", - сказала Тихончик агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, два уголовных производства в отношении капитана "Норда" были объединены в одно, Горбенко уведомят о новом подозрении. Также прокуратура будет обращаться в суд относительно изменения ему меры пресечения.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины 25 марта задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Горбенко вменяется статья 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).

Херсонский горсуд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (85 тыс. рублей - ИФ). Адвокаты внесли деньги, и 10 апреля Горбенко освободили из-под стражи.

Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

На время досудебного следствия Горбенко находится у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.).

Остальным членам экипажа вменялась часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

На Горбенко было возложено обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управления СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. Еще одним обязательством был запрет въезда на территорию Крыма.