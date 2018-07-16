Порошенко попросили обменять украинских рыбаков на моряков с керченского "Норда"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" на моряков керченского сейнера "Норд".

Как сообщает в понедельник пресс-служба украинского омбудсмена, в обращении к президенту Денисова сообщила, что к ней на прошлой неделе обратились семьи членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года пограничной службой РФ, с просьбой помочь вернуть моряков. Они сообщили омбудсмену, что на судне "ЯМК-0041" находились пять граждан Украины. После задержания их в течение двух месяцев удерживают на территории Крыма.

"По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов гражданина Украины для выезда за границу. При этом в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное", - пишет уполномоченный.

Учитывая это, Денисова попросила Порошенко рассмотреть возможность обмена членов экипажа судна "Норд", задержанного Государственной пограничной службой Украины, на членов экипажа судна "ЯМК-0041".

Как сообщалось, 4 мая 2018 года российская сторона было задержала рыболовецкое судно "ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту.

16 мая Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении в отношении капитана судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого дела по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) - отмечается, что украинские моряками накануне задержания расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена. На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).

Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога. Адвокаты внесли деньги, и 10 апреля Горбенко освободили из-под стражи.

Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находится у родственников в Мелитополе (Запорожская область).

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

На Горбенко было возложено обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управления СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. Еще одним обязательством был запрет въезда на территорию Крыма.

Крымский омбудсмен Людмила Лубина направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо, в котором предлагает рассмотреть возможность обмена задержанных в Крыму украинских моряков на задержанных в Украине граждан РФ.