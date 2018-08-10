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Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширят

Пока помощник Путина предлагал включить в него такие компании, как "НЛМК", "Северсталь", "АЛРОСА", "Мечел", "Норникель" и другие

Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширят
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Список компаний горнодобывающей, металлургической и нефтехимической отраслей, в отношении которых возможны дополнительные налоговые изъятия, может быть расширен, сообщили "Интерфаксу" два источника в отрасли.

Эти источники знакомы с итогами состоявшегося в пятницу в Минпромторге совещания по налоговым инициативам, предложенным помощником президента РФ Андреем Белоусовым.

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В список компаний, которым Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель", СУЭК, АК "АЛРОСА", "Полюс" и "СИБУР". Дополнительные доходы предложено изыскать у компаний "металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей".

Не попали в этот перечень, в том числе, представители медной отрасли (УГМК, РМК), трубные компании, крупные золотодобытчики, кроме "Полюса", и некоторые производители удобрений.

На следующей неделе консультации ведомств с представителями горнодобывающей и нефтехимической отраслей продолжатся, в том числе на самом высоком уровне, добавили источники.

Представители компаний на совещании в пятницу выразили свою озабоченность в связи с дополнительным изъятием налогов, сообщили "Интерфаксу" несколько участников мероприятия. Минпромторг получил поручение проработать вопрос о налоговых изъятиях и обсуждал ситуацию с компаниями. "В основном все согласились с выводами, сделанными вчера (бенефициаром НЛМК и президентом "Русской стали" - ИФ) Лисиным", - сказал один из них.

На совещании, которое проводил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, было решено проработать аргументацию; подготовить заключения о том, как инициатива отразится на инвестициях компаний и налогах, какое влияние окажет на регионы присутствия, выполнение задач по майским указам.

Согласно письму Белоусова, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель" (114,2 млрд рублей), АК "АЛРОСА" (67,28 млрд рублей) и "СИБУР" (65,23 млрд рублей). У "Полюса" изъятие сверхдоходов может составить 58,19 млрд рублей, Evraz - 5,49 млрд рублей, НЛМК - 20,89 млрд рублей, "Северстали" - 43,31 млрд рублей, ММК - 17,3 млрд рублей.

Единственная госкомпания в списке Белоусова - "АЛРОСА", денежные поступления от которой государство получает не только через налоги (в 2017 году составившие 66 млрд рублей), но и через дивиденды. Представитель "АЛРОСА" напомнил, что компания в начале августа утвердила новую дивидендную политику, ориентирующуюся на free cash flow, а не на подверженную "бумажным" списаниям чистую прибыль. Кроме того, по итогам I полугодия "АЛРОСА" впервые в своей истории выплатит промежуточные дивиденды акционерам, основными из которых являются РФ и Якутия, контролирующие 33% и 25%+1 акция соответственно. За I полугодие 2018 года "АЛРОСА" может выплатить 43,6 млрд рублей из чистой прибыли по РСБУ, которая составила 52,2 млрд рублей.

Ранее инициативу подверг критике президент ассоциации "Русская сталь" и бенефициар НЛМК Владимир Лисин. По его мнению, принцип расчетов, взятый за основу в предложения Белоусова, поощряет неэффективность. Лисин отметил, что планируемое изъятие у компаний черной металлургии на уровне 250 млрд рублей в год больше общих инвестиций сектора за 2017 год (170 млрд рублей).

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в свою очередь заявил, что дополнительные налоги на сумму 500 млрд рублей в год для горнодобывающих, металлургических, химических компаний и производителей удобрений приведут к массовому уходу инвесторов с российского рынка.

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