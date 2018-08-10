Минпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Компаниям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей на совещании в Минпромторге в пятницу предложено самим разработать наименее болезненные для инвестпрограмм и обязательств способы изъятия сверхдоходов, сообщили "Интерфаксу" три источника, знакомые с итогами совещания.

В пятницу в Минпромторге у заместителя министра Виктора Евтухова прошло совещание с горнодобывающими и металлургическими компаниями, посвященное налоговым инициативам помощника президента РФ Андрея Белоусова. Бизнес высказался против идеи дополнительных изъятий в размере 500 млрд рублей. Тем не менее, Минпромторг, получивший поручение разработать предложения по допдоходам, заявил, что оно должно быть исполнено.

"Вопрос стоял так: что компаниям нужно, чтобы реализовать эту инициативу?", - сказал один из собеседников "Интерфакса".

"Все жаловались, но позиция Минпромторга: все понимаем, но нам нужно предложить меры. В итоге все ушли думать", - добавил другой.

В итоге представителям компаний было предложено подготовить идеи по "справедливым и наименее болезненным" способам изъятия.

Следующее совещание состоится во вторник, 14 августа, уточнил один из собеседников "Интерфакса".

Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо Белоусова, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Белоусов поясняет инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно письму, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель" , АК "АЛРОСА" и "СИБУР".

Два источника в отрасли сообщили "Интерфаксу", что список компаний горнодобывающей, металлургической и нефтехимической отраслей, в отношении которых возможны дополнительные налоговые изъятия, может быть расширен.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.