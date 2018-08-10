Главреда проекта Ходорковского допрашивали три часа по делу об убийстве журналистов в ЦАР

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Главный редактор "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин допрошен следователями по делу о гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике, сообщается на сайте "МБХ медиа".

"Следователи допросили главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина по делу об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что допрос длился три часа.

31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным Михаилом Ходорковским.

СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). 2 августа по делу была допрошена заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова.