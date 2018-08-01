Погибшие в ЦАР репортеры по неизвестным причинам отказались от сопровождения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Члены съемочной группы "Центра управления расследованиями" (ЦУР), погибшие в Центральноафриканской республике, обсуждали поездку как с миротворцами ООН и официальными властями, так и с представителями местных повстанцев, однако от сопровождения отказались по неизвестным причинам, сообщил бизнесмен Михаил Ходорковский.

"Поездка ими оговаривалась с миротворцами ООН, представителями повстанцев и официальными властями. Причины отказа от сопровождения и выбора именно такого маршрута, такого времени и способа передвижения нами выясняются", - говорится в заявлении Ходорковского, распространенном в четверг.

"Что касается безопасности. Было бы странно с моей стороны навязывать решение этой проблемы профессиональным военкорам с большим опытом. Они были одними из лучших в России специалистов. Все что им было нужно, обсуждалось ими напрямую с главредом (ЦУР - ИФ), запрошенные ресурсы предоставлялись", - отметил бизнесмен.

Бизнесмен также подтвердил, что "дал деньги на проект", которым занимались погибшие.

Накануне стало известно, что в Центральноафриканской республике в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали фильм о частных военных компаниях. По предварительной версии, причиной случившегося мог быть грабеж.