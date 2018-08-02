Медики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Местные врачи, осмотревшие тела убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов, не обнаружили на них следов пыток, сообщили в МИД РФ

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", заявила журналистам в четверг официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее центральноафриканское издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники сообщило, что трех российских журналистов похитили и допросили повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения "Селека". Они контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро, где были убиты россияне.

При этом в "Центре управления расследованиями" бизнесмена Михаила Ходорковского, на деньги которого журналисты отправились в Африку, чтобы снять для него фильм о частных военных компаниях, заявили, что местным журналистам "трудно доверять" и что центр не располагает подтверждением похищения и допроса россиян перед убийством.

Как стало известно 31 июля, в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По одной из версий, они стали жертвами грабителей.