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Медики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистов

Ранее местные СМИ сообщили, что съемочную группу похитили и допросили повстанцы

Медики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистов
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Местные врачи, осмотревшие тела убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов, не обнаружили на них следов пыток, сообщили в МИД РФ

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", заявила журналистам в четверг официальный представитель министерства Мария Захарова.

В РоссииУ убитых в ЦАР российских журналистов было с собой около 8,5 тысяч долларовЧитать подробнее

Ранее центральноафриканское издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники сообщило, что трех российских журналистов похитили и допросили повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения "Селека". Они контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро, где были убиты россияне.

При этом в "Центре управления расследованиями" бизнесмена Михаила Ходорковского, на деньги которого журналисты отправились в Африку, чтобы снять для него фильм о частных военных компаниях, заявили, что местным журналистам "трудно доверять" и что центр не располагает подтверждением похищения и допроса россиян перед убийством.

Как стало известно 31 июля, в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По одной из версий, они стали жертвами грабителей.

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Теги: Центральноафриканская республика, Орхан Джемаль, МИД РФ, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко

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