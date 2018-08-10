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В райадминистрации под Тулой прошли обыски по делу о мошенничестве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Тульской области провели обыски в администрации Одоевского района по ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель СУ СКР по региону Анна Киречеева.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

"По версии следствия, 1 июня 2017 года между ООО "КСБ" и администрацией Одоевского района заключены несколько договоров на осуществление работ по закупке и установке системы видеонаблюдения "Безопасный город" в поселке Одоев. В период с ноября по декабрь прошлого года предусмотренные договорами работы осуществляли в рабочее время сотрудники муниципальных учреждений Одоевского района. Затем ряд сотрудников администрации подписали фиктивные акты выполненных работ и платежные документы, предъявленных ООО "КСБ" по данным договорам", - сказала Киречеева.

В результате бюджету муниципального образования Одоевский район причинен ущерб в сумме 115,7 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведены обыски по месту жительства руководителя отдела ГО ЧС Одоевский район и директора ООО "КСБ". В ходе проведенных следственных действий изъяты документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, которые будут исследованы и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу, отметила представитель СКР.

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Теги: Россия, Тульская область

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