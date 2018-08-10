Прокурор попросил 5,5 лет колонии для бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило приговорить к пяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего первого замруководителя столичного главка Следственного комитета России, генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в коррупции.

"По преступлению, предусмотренному частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), гособвинение предложило назначить Никандрову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщил "Интерфаксу" прокурор Игорь Потапов, поддерживающий обвинение против Никандрова.

По его словам, также предложено назначить Никандрову дополнительное наказание в виде штрафа в размере однократной суммы полученной взятки - около 65 млн рублей.

Кроме того, обвинение попросило запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и лишить его специального звания генерал-майора юстиции, добавил Потапов.

Процесс в отношении генерала прошел в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы.

При этом дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку Никандров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.

По версии обвинения, Никандров получил долю от взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), которая при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского была передана должностным лицам СКР за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Офицер, а также бывший руководитель Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны и с санкции суда заключены под стражу по делу о получении взятки за действия в пользу Кочуйкова в июле 2016 года.

Максименко, не признавший вину, 20 апреля был признан Мосгорсудом виновным в получении двух взяток на общую сумму в $550 тыс. и приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей. Кроме того, осужденный лишен специального звания - полковник юстиции.

Ламонова, заключившего сделку с правосудием, 26 июля Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 32 млн рублей и лишением звания полковника за получение одной взятки.

При этом, как установили следствие и суд, Максименко и Ламонов получили взятку за облегчение уголовного преследования Кочуйкова по другой цепочке - от бизнесмена Олега Шейхаметова.

По делу о взятке был арестован бывший глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов. По данным источников "Интерфакса", генерал, как считает следствие, получил денежные средства за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Кочуйкову.