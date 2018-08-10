Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Северных Курил

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу утром в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в субботу в 05:12 местного времени (21:12 мск). Эпицентр находился в Тихом океане юго-восточнее курильского острова Онекотан (населенных пунктов на этом острове нет - ИФ), глубина гипоцентра 10 км. Тревога цунами не объявлялась", - сказал собеседник агентства. Координаты эпицентра - 48,4 градусов северной широты, 154,8 градусов восточной долготы.

В населенных пунктах Курильских островов это сейсмическое событие не ощутили.