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В Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Индонезии островов Ломбок и Сумбава охватила паника после еще одного крупного землетрясения, которое произошло в четверг - спустя всего три дня после разрушительного катаклизма, унесшего жизни более 300 человек, передает телеканал CNN Indonesia.

Магнитуда новых толчков, которые, возможно, являются эхом прошлого землетрясения, оценена в 6,2. Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 км.

Информации о новых жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет, однако многие жители в панике начали покидать дома.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. По официальным данным, число жертв катаклизма превысило 160 человек, СМИ сообщали о 350 погибших.

В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. человек остались без крыши над головой.

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Теги: Индонезия

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