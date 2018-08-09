Власти сообщили о 160 погибших в результате землетрясения на индонезийском острове

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Лобок продолжает расти и достигло 164 человек, ранения получили более 1,4 тыс., сообщают СМИ со ссылкой на официальные данные местных властей.

Yакануне телеканал CNN Indonesia сообщал о гораздо большем количестве погибших - 347 человек.

Индонезийские власти отмечают, что в ряде отдаленных районах острова остаются люди, которые остро нуждаются в помощи, однако из-за разрушенных дорог спасатели пока не могут туда добраться.

"Мы еще ждем оценок ситуации в ряде отдаленных районах севера страны, но уже ясно, что землетрясение было крайне разрушительным", - говорится в заявлении представителя команды общества "Красного креста", работающей на Ломбоке.

Он добавил, что посетил ряд деревень, которые "полностью разрушены".

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9.